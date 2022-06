'اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں جانے کا نہیں کہا، شوکت ترین کی وضاحت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں جانے کا نہیں کہا۔اپنے بیان میں شوکت ترین نے کہا کہ وہ واضح طور پر اس بات کی تردید کرتے ہیں، جو ان سے منسوب کی گئی ہے۔

I categorically deny what has been attributed to me by Shaheen Sebhai. I was never asked by anyone in the establishment to leave IK and join Shahbaz Shareef govt.