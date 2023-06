ایس اے پی کی انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ کیساتھ شراکت داری ایس اے پی کی انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ کیساتھ شراکت داری

اسلام آباد(خصوصی رپورٹ) ایس اے پی (SAP) نے انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ (IPAK) کیساتھ شراکت داری کرلی ہے۔ اس اشتراک کے نتیجے میں IPAK اپنا تمام ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر منتقل کریگا۔SAP ڈیٹا کی منتقلی کیلئے اپنا جدید ترین کلاؤڈ کمپیوٹنگ سافٹ ویئر S/4HANA کلاؤڈ سلوشن استعمال کریگا، جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیلئے مارکیٹ میں معروف Intelligent ERP Solution ہے۔ایس اے پی نے اپنے گلوبل پارٹنرابیکس کنسلٹنگ (Abacus Consulting) کیساتھ مل کر کمپنی کے ڈیجیٹل منظر نامے کو نئی بنیادوں پر کھڑا کیا ہے اور RISE with SAP کا فائدہ اٹھا کر IPAK کے کاروباری عمل کو مستحکم کیا ہے۔ ابیکس کنسلٹنگ نے SAP S/4HANAکلاؤڈ کو بغیر کسی دشواری کے چھ ماہ کے قابل ذکر ٹائم فریم میں مکمل کیا ہے۔ RISE with SAP کے ذریعے کمپنی نے مختلف کاروباری امور جیسے کہ مکمل ریکارڈ، کیش مینجمنٹ، ڈیٹا سروسز، انٹیگریشن سروسز اور SAP ڈویلپمنٹ سروسز کو بہتر اور جدید بنایا ہے۔ یہ اسٹریٹجک فیصلہ کاروباری اداروں کے مروجہ رجحان سے ہم آہنگ ہے جو ”کلاؤڈ فرسٹ“ تک رسائی فراہم کرنے کیساتھ صارفین کے تبدیلی کے سفر کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ابیکس کنسلٹنگ ٹیکنالوجی لمیٹڈ فاطمہ اسد سعید نے کہا تبدیل ہوتا ہوا ٹیکنالوجی کا منظر نامہ کاروباری اداروں کو مجبور کررہا ہے کہ وہ کلاؤڈ پر منتقل ہوں اور ترقی کرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو تیزی اور مستعدی کیساتھ اپنائیں۔ IPAK گروپ کو علم ہے کہ تبدیلی کیلئے دیرپا اور ترقی کو یقینی بنانے والے ماحول کی فراہمی ضروری ہے اور اس کیلئے RISE with SAP ایک بہترین ذریعہ ہے، جسے IPAK قیادت تسلیم کرتی ہے۔ عالمی رہنماؤں سے شراکت داری کاروباری اداروں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے مضبوط عزم کی عکاس ہے، جس سے تمام شراکت داروں کے وقار میں اضافہ ہوگا۔چیف ایگزیکٹیو آفیسر انٹرنیشنل پیکیجنگ فلمز لمیٹڈ نوید گوڈیل نے کہا کمپنی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو مسلسل ڈھالنے اور اپنی بنیادی اقدار کو مضبوط بنانے کیلئے بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کررہی ہے۔ اس اسٹریٹجک وڑن کا حصہ ہونے اور کلاؤڈ ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہونے کی وجہ سے IPAK گروپ نے RISE with SAP کو اپنایا ہے۔ اس ڈیجیٹل تبدیلی کے کا میا ب نفاذ نے IPAK گروپ کو اپنے کاروباری لین دین میں شفافیت، جوابدہی اور اندرونی کنٹرول کی صلاحیت فراہم کی ہے جو کمپنی کی کارکردگی میں بہتری کیساتھ مقاصد کے حصول کے یقینی بناتی ہے۔منیجنگ ڈائریکٹر SAP پاکستان، افغانستان اور عراق ثاقب احمد نے کہا یہ SAP کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیلئے اہم کامیابی اور پاکستان میں صنعتی تبدیلی کیلئے سنگ میل ہے۔ SAP کی فراہم کردہ کلاؤڈ سلوشنز دنیا میں بہترین ہیں جو IPAK کو بہتر کنٹرول اور معیاری خدمات سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنائیں گے۔ صارفین، شراکت داروں، ملازمین اور فکری رہنماؤں کے عالمی نیٹ ورک کیساتھ SAP دنیا کو بہتر طریقے سے چلانے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مدد دیتا ہے۔

ایس اے پی