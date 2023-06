بابراعظم، کوہلی اور اسٹیو اسمتھ موجودہ دور کے ’عظیم کھلاڑی‘ قرار

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مینٹور میتھیو ہیڈن نے کپتان بابراعظم، سٹیو سمتھ اور ویرات کوہلی کو موجودہ دور کے عظیم کھلاڑی قرار دیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق

آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیئن شپ فائنل کے میچ کے دوران سوال کیا گیا کہ آسٹریلیا کو ہندوستان پر کیا فائدہ ہوسکتا ہے؟، جس پر سابق آسٹریلوی کرکٹر میتھیو ہیڈن نے بورڈ پر رنز بنانے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سٹیو سمتھ، ویرات کوہلی، اور بابراعظم کی بلے بازی کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔میتھیو ہیڈن نے کہا کہ تینوں بلےباز میرے لیے جدید دور کے عظیم کھلاڑی ہیں۔انہوں نے کہا کہ سمتھ کو اپنے غیر روایتی لیکن موثر بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے شہرت حاصل ہے، انہوں نے مسلسل رنز بنائے اور مخالف گیند بازوں پر پریشر میں لائے۔

اسی طرح بابراعظم بین الاقوامی کرکٹ کے سب سے پرجوش بلے بازوں میں سے ایک بن گئے ہیں۔ اس کا خوبصورت سٹروک پلے، ٹائمنگ، اور لمبی اننگز کھیلنے کی صلاحیت نے اسے مقبول بنایا ہے۔ بابر کے متاثر کن اعدادوشمار اور مسلسل کارکردگی نے دنیا کے سرفہرست بلے بازوں میں ان کا مقام مضبوط کر دیا ہے۔سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کے حوالے سے انکا کہنا تھا کہ وہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک عالمی کرکٹ میں صف اول کے بلےباز رہے، کوہلی کو دور حاضر کی کرکٹ کے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

