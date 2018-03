” یہ کیا شرمناک تصویر لگائی ‘مصری اداکارہ کی تصویر پر سوشل میڈیا صارفین نے حملہ کردیا، لیکن پھر اس نے کیا جواب دیا؟ جان کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

إنتوا مش ربنا وولا فارقين معايا واللي مش عجباه ليه يعملي فلو وأخيرا ولا بلاش ???????????? وشكرا لكل الفانز اللي ردوا بدالي وبحب كل واحد عنده زوق ????

A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on Mar 5, 2018 at 7:12am PST