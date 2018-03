پہلا اسلامی مقابلہ حسن ، کس لڑکی کو ملکہ حسن چن لیا گیا ؟ دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی

Ce fut un immense bonheur de porter cette belle robe de mariée pour un shooting spécial ???? J espère que j ai réussis à convaincre certaine d entre vous qui pensent qu une robe de mariée doit être portée uniquement par les filles non voilées ????. It was a great pleasure to wear this beautiful wedding dress for a special shoot. I hope that I convinced some of you to get in consideration this wedding dress is only for girls who don't wear Hijab or head scarf . { Tap for détails ????} . . . #hijabbride #shooting #moroccangirl #details #shootingphoto

