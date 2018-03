” اگر یہ پاکستانی فیشن ہے تو۔۔۔“ معروف برانڈ سنا سفیناز نے ایسی شرمناک اشتہاری مہم شروع کردی کہ پاکستانی خواتین غصے سے آگ بگولا ہوگئیں، ہنگامہ برپا ہوگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)مختلف کمپنیاں اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے اشتہارات کا سہارا لیتی ہیں لیکن کپڑوں کے معروف برانڈسناسفیناز نے ایسی شرمناک اشتہاری مہم شروع کردی کہ پاکستانی خواتین غصے سے آگ بگولا ہوگئیں اور سنا سفیناز کے بائیکاٹ کیلئے مہم شروع کردی ۔

این سی اے کی سحر سہیل نے فیس بک پر لکھا کہ ’ اگر یہ پاکستانی فیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی ، میرا خیال تھا کہ مراکو میں فوٹو شوٹ غلطی تھی لیکن یہ اگلے درجے کی جہالت ہے ، میں نے آج کلاس میں بھی اس پر بات کی ، یہ دوسری نسل کے لوگوں کی تضحیک ہے جیسے آپ نے انہیں دکھایا، ہم سناسفینا سے نفرت کررہے ہیں ، آپ نے صرف جہالت کا اعلیٰ درجہ پایا۔

مہک زراق نے لکھا کہ لان بیچنے کے لیے’ حیران کن حدتک جہالت پر مبنی مہم ، سناسفیناز جیسے برانڈ کو جان لیناچاہیے کہ ایسا مائنڈسیٹ شرمناک ہے ۔

سین نقوی نے لکھا کہ ’ اشتہار میں ایک افریقی شخص کو اپنے غلام کے طورپر دکھانا مناسب نہیں۔

Using an African person as your prop/slave is NOT OKAY. #boycottsanasafinaz #endslavery pic.twitter.com/brI8mSLLSk



انوشکا نے لکھا کہ لوگ اسسریز نہیں ہیں، سناسفیناز شرم آنی چاہیے ، یہ مہم استحصال اور بدنامی کا باعث ہے ، اب وقت آگیا ہے کہ سناسفیناز کا بائیکاٹ کریں۔

People are not accessories, shame on @sanasafinazoff ! This campaign is exploitive and dehumanizing, time to #boycottsanasafinaz pic.twitter.com/c2xdfHmqp0