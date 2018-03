”پتہ نہیں کس چیز کی شدت تھی کہ ۔۔۔“عمران خان کی تیسری شادی پر طلال چوہدری نے انتہائی شرمناک بات کہہ دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تیسری شادی کے چرچے تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سامنے آ جاتی ہے جس لے کر سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوجاتاہے اور سیاسی حلقوں میں اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں تاہم اس مرتبہ تو طلال چوہدری نے حد ہی کر دی اور کپتان کی تیسری شادی پر انتہائی شرمناک ترین بات کہہ دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق تقریبا تین روز قبل دی نیوز کے صحافی عمر چیمہ نے عمران خان کی تیسری شادی سے متعلق ایک اور خبر جاری کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے عدت پوری ہونے سے قبل ہی بشریٰ بی بی سے نکاح کر لیا تھا جس پر ایک مرتبہ پھر ہنگامہ برپا ہواور اس کے بعد پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی جانب سے عمر چیمہ کے خلاف سوشل میڈیا پر انتہائی شرمناک تحریک بھی دیکھنے میں آئی جس میں ان کی بیٹی کے نام سے جعلی اکاﺅنٹ بنا کر انتہائی شرمناک پیغامات جاری کیے گئے جو کہ یہاں بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ۔

تاہم اس دور ڑ میں طلال چوہدری بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرے دوران انہوں نے ایسے الفاظ کی ادائیگی کر دی جو شائدانہیں نہیں کرنی چاہیے تھی ۔ چلتے چلتے صحافی نے طلال چوہدری سے توہین عدالت کے کیس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کسی اور بارے میں بات کر لیں تو صحافی نے عمران خان کی شادی سے متعلق بات چھیڑ دی جس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”عمران خان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس میں عمر میں حکیم چلتاہے اور نہ ہی تعویز ، طلال چوہدری کے یہ کہنے کے بعد پیچھے سے آواز آئی کہ ’یہاں تو پیرنی چل گئی ‘جس پر ن لیگ کے رہنما سمیت سارے ہنسنا شرو ع ہو گئے اور پھر طلال چوہدری نے ہنسی کو روکتے ہوئے گفتگو کی اور کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور پتا نہیں کس بات کی شدت تھی انہیںاور یہ سب کچھ کر دیا “۔

طلال چوہدری کی یہ ویڈیو معروف صحافی و اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے اپنے ٹویٹراکاوئنٹ پر جاری کی جس پر انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی ۔

Highly inappropriate and deplorable words by Talal Ch for Imran Khan's wife Bushra Bibi and the way men around laugh on it... Disgraceful to the core. Have our men really lost it to respect women ? pic.twitter.com/p1JAmTdTiR