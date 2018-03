مریم نواز کے جلسے میں عابد شیر علی نے میلا لوٹ لیا ، ایسا کام کر دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نوازشریف کی صاحبزادی مریم نواز نے آج فیصل آباد میں مسلم لیگ ن کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کیا اور اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اور عابد شیر علی کا انتہائی انوکھا رنگ دیکھنے کو ملا جو کہ جلسے کے دوران پارٹی ترانوں پر رقص کرتے رہے جبکہ مریم نواز نے بھی انہیں اپنی تقریر میں مخاطب کیا ۔

تفصیلات کے مطابق عابد شیر علی نے پارٹی کے جھنڈوں سے بھری ہوئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ عوام کے ساتھ پنڈال میں موجود تھے جہاں انہو ںنے اپنے گلے میں شیر ڈال رکھا تھا اور ساتھ ساتھ وہ پارٹی ترانوں پر رقص کرتے رہے جبکہ ان کے ساتھ موجود کارکنا ن نے بھی رقص کیا ۔مریم نواز نے اپنی تقریر کے دوران عابد شیر علی کو مخاطب کیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ، وہ کھڑے ہیں آپ ۔مریم نواز کا کہناتھا کہ مجھے بہت سارے بہن بھائی ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے چہروں پر نوازشریف کے ماسک پہنے ہوئے ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نوازشریف ہیں ۔

