طلبہ کو فیس ادائیگی میں سہولت'جاز کیش اور پنجاب یونیورسٹی میں شراکتداری

لاہور(پ ر) پاکستان کی معروف موبائل فنانشل سروس جاز کیش نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ شراکت داری قائم کر لی ۔ اس شرکت داری کا مقصد طلبہ ، والدین اور یونیورسٹی کوڈیجیٹل ادائیگی کے ذریعہ سہولت فراہم کر نا ہے ۔جازنے ایک ادارے کی حیثیت سے ہمیشہ نوجوانوں کو ان روز مرہ زندگی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بہترین اور آسان سروسز فراہم کی ہیں ۔ اس سلسلے میں جاز پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے کی کوششوں میں شاندار اقدامات اٹھا رہا ہے ۔جازاور پنجاب یونیورسٹی کی اس شراکت داری کے بعد اب اساتذہ ، طلبہ اور والدین کو تعلیمی ادائیگیاں جمع کروانے میں نہایت آسانی ہوگی ۔ اپنی اس پہلی شراکت داری کے بعد جازملک بھر میں تعلیمی ادائیگی کے سسٹم کو ڈیجیٹل بنا نے کا عزم رکھتا ہے ۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے جازکے چیف ڈیجیٹل آفیسر -عامر اعجاز نے کہا کہ " جازایک ایسا نظام مر تب کر رہا ہے جہاں تعلیمی ادائیگیاں ایک جدید ڈیجیٹل فنانشل سروس کے ذریعہ با آسانی ممکن ہوں گی ۔ اس شراکت داری کے ذریعہ ہم اس ملک کے نوجوانوں کو نہایت آسان اور تیز رفتار طریقہ سے فیس ادائیگی کی سروسز فراہم کریں گے ۔"

انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا " Jazzکا سب سے اہم مقصد اس وقت پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا ہے اویہ شراکت داری ہمارے اس مقصد کا حصہ ہے ۔ "

وائس چانسلر ، پنجاب یونیورسٹی - ڈاکڑنیاز احمد اختر نے اپنے خیالا ت کا اظہار کرتے ہوئے کہا " یونیورسٹی آف پنجاب نے اپنے طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سہولت فراہم کرنے کا عہد کیا ہے ۔Jazzکے ساتھ یہ شراکت داری طلبہ کو ان کی فیس ادائیگی بہترین سہولت فراہم کر ے گی ۔ "

طلبہ اپنی فیس موبائل ایپ یا پھر (OTC)کاؤنٹر پر جمع کر واسکتیں ہیں جس سے فیس کی ادائیگی میں آسانی اور وقت کی بچت ہوگی ۔

