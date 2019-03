بھارت میں بے گناہ کشمیریوں پرہندوانتہاپسندوں کا تشدد، بھارتی اداکارہ پھٹ پڑیں

ممبئی(ویب ڈیسک) نامور بالی ووڈ اداکارہ اوربگ باس کی فاتح گوہر خان نے لکھنو میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے معصوم اور بے گناہ کشمیریوں پر ہونے والے تشدد پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نفرت پھیلانا بند کرو۔

گزشتہ روز بھارتی شہرلکھنو میں دوکشمیری نوجوان سڑک پرروزگارکمانے کے لیے ڈرائی فروٹ بیچ رہے تھے کہ اچانک زعفرانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بی جے پی اور وشوا ہندودل کے انتہا پسند کارکنوں نے ان پر حملہ کردیا اورانہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ کشمیری نوجوان مسلسل رو رو کر اپنی جان بخشنے کی بھیک مانگتے رہے لیکن ہندو انتہا پسندوں کو بالکل بھی ترس نہیں آیا اور وہ انہیں ڈنڈوں، لاتوں اور تھپڑوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔

معصوم اوربے گناہ کشمیریوں پرہونے والے ظلم کو دیکھ کر جہاں ہر آنکھ اشک بار ہوگئی وہیں بھارتی اداکارہ گوہر خان بھی یہ ظلم دیکھ کرپھٹ پڑیں اور ٹوئٹر پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہر داڑھی والا شخص دہشتگرد نہیں ہوتا، امید ہے درست سوچ اور ذہنیت رکھنے والے ہندو بھی یہ سب دیکھ کر اورزعفرانی رنگ کی غلط وضاحت سے خوفزدہ ہوں گے۔ گوہر خان نے ہندو انتہا پسندوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا نفرت پھیلانا اورعقیدے کے نام پر دہشتگردی پھیلانا بند کرو۔

Kaun terrorist aur kaun victim ?????? Every beard sporting man is not a terrorist! Hopefully the right minded Hindus will be appalled too by the Misrepresentation of the saffron color !!! Speak up! Stop the hate ! Stop terrorism ! Of all kinds , in the name of ALL faiths ! ???? https://t.co/pseMZdH7Fn