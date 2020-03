الف کتاب نے فریحہ جے کی پہلی لائف سٹائل کتاب شائع کردی الف کتاب نے فریحہ جے کی پہلی لائف سٹائل کتاب شائع کردی

کراچی(پ ر)معروف مصنفہ عمیرہ احمدکے پبلشنگ کے ادارے الف کتاب پبلیکشنز نے یو کے میں رجسٹرڈ ماہرِغذائیت اور صحت کے بارے میں متحرک شخصیت فریحہ جے کی ہیلتھ لائف اسٹائل کے موضو ع پر لکھی ہوئی کتاب 'It's Not a Diet, It's a Lifestyle' شائع کردی ہے۔فریحہ جے یونیورسٹی آف پلے ماؤتھ، انگلینڈ کی گریجویٹ ہیں اور یقین رکھتی ہیں کہ صحتمند لائف اسٹائل صرف کیلوریز کی تعداد گننا یا یہ دیکھناکہ آپ روزانہ کتنا پیدل چلتے ہیں وغیرہ سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ انہوں نے ہر طرف ایک ہی طرح کے فٹنس کے پروگراموں سے بیزاری کا اظہار کیا اور غذائیت کی پیچیدگیوں کی تفصیل بتائی اور واضح طور پر بتایا کہ کس طرح صحتمند کھانے کے لائف اسٹائل کو اپنایا جاسکتاہے۔اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے مصنفّہ نے کہا، " میں جلدنتائج دینے والی غذا ؤں کی ترویج کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ہٹ کر دوسری راہ اپنانا اور لوگوں کو صحت مند غذا کھانے کی عادات اختیارکرنے کا آسان طریقہ پیش کرنا چاہتی تھی "۔ فریحہ جے کچھ عملی ٹپس اور ایک حقیقی اور سمجھ داری کا انداز پیش کرتی ہیں جس کا مقصدآپ کوفائدہ مندعادات اپنانے کیلئے تیار کرنا ہے جو غذااور صحت کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے۔ بہترصحت کیلئے آ پ کا وزن کم کرنے میں معاون ہو۔

فریحہ جے کے بارے میں

فریحہ جے نے 2002میں گریجویشن کیا اور پاکستان میں قائداعظم یونیورسٹی سے انسانی مطالعہ (Anthropology) میں ماسٹرز کیا۔ 2004میں یو کے منتقل ہونے سے پہلے آپ نے پاکستان میں مختلف اداروں کیلئے بطورماہر انسانیات(Anthropologist)خدمات انجام دیں۔ آپ نے کیرئیر کا آغازصحت سے متعلق اداروں میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسرکی حیثیت سے کیا۔اس تجربہ کے بعد آپ نے کیریئر تبدیل کرکے بطور ماہر غذائیت کام شروع کیا جس میں آپ نے لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوششیں شروع کیں۔ ان کاقول سیدھا سادا ہے "It's not a diet but a lifestyle Change"

Fareeha Jay graduated in 2002 with a Masters in Anthropology from Quaid-I-Azam University in Pakistan. She worked for various organizations as an Anthropologist in Pakistan before immigrating to the United Kingdom in 2004. In the UK, she started working in a health-based organization as a Community Development Officer. Experiencing this change made her embark on a career as a dietitian, where she could bring about a positive change in people's lives. Hence she did a degree and is now registered with the Health and Care Professions Council in the UK. Her motto is simple

"It's not a diet but a lifestyle Change".

