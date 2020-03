سابق وزیرقانون بابراعوان کی والدہ انتقال کرگئی ہیں

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سینئر قانون دان ، سابق وفاقی وزیر برائے قانون اور تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کی والدہ ملک زیبا النسابقضائے الٰہی انتقال کرگئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ ہوتھلہ گاوں تحصیل کہوٹہ اور ضلع راولپنڈی میں آج شام چار بجے اداکی جائے گی۔

زیبا النساکے انتقال کی اطلاع سابق وفاقی وزیر کی جانب سے ان کے ٹویٹر اکاونٹ پردی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ افسوسناک خبر دینے کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا وقت اور مقام بھی بتایا ہے۔ ان کی والدہ کے انتقال پرسیاسی و سماجی شخصیات اور ان کے سوشل میڈیا فالوورز نے گہرے دکھ اور رنج کااظہارکیاہے۔

My mother, Begum Zaibunnissa Malik, has passed away. Her namaza e janaza will be held at Zaildar House, Village Hothla, Tehsil Kahuta, District Rawalpindi at 4:30pm today.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, pic.twitter.com/PEz1phKcmm