دبئی کے ولی عہد نے7 سالہ بھارتی بچے کی دیرینہ خواہش پوری کردی

دبئی(ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات کی ریاست کے ولی عہد اور دبئی کی ایگزیکٹیو کونسل کے چیئرمین شیخ ہمدان نے کینسر سے متاثرہ 7 سالہ بچے سے ملاقات کر کے اس کی دیرینہ خواہش پوری کردی۔گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق کینسر سے متاثر ہونے والے عبداللہ حسین کا تعلق بھارت کے شہر حیدر آباد سے ہے اور اسے کینسر کی تشخیص ہوئی جو تیسرے مرحلے (تھرڈ اسٹیج) پر ہے۔

عبداللہ کی خواہش تھی کہ شیخ ہمدان بن محمد بن راشد المکتوم اس سے ملاقات کریں، بچے نے اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جسے دیکھ کر دبئی کے شہزادے نے ملاقات کا فیصلہ کیا۔سوشل میڈیا پر جو ویڈیو شیئر ہوئی اس میں عبداللہ کا کہنا تھا کہ ’شیخ ہمدان بہت اچھے انشان ہیں، میں ان سے ملنا اور انہیں دیکھنا چاہتا ہوں‘۔

Watch | A seven-year old' wish to meet the Crown Prince of #Dubai

Abdullah Hussain from Hyderabad is suffering from third stage cancer and wants to meet his role model, @HamdanMohammed pic.twitter.com/Ll3W4OaYFt