" بیٹا ، جب بھی آپ اداس ہوں، مجھے ایک کال کریں اور میں۔۔۔"امان اللہ خان کے ...

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)انسانی حقوق کی کارکن منیبہ مزاری نے کامیڈی کنگ امان اللہ خان کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کی ہیں جنہیں جان کر کوئی بھی شخص پرنم ہوسکتا ہے۔منیبہ مزاری نےامان اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کااظہارکرتے ہوئے ان سے منسوب کچھ یادوں کو اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔انہوں نے بتایا کہ امان اللہ نے اُنہیں اداسی کی صورت میں فون کرنے کا کہا تھا تاکہ وہ انہیں (منیبہ کو) ہنسا سکیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امان اللہ خان مرحوم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بنائی گئی کچھ تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ امان اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ’بیٹاجب کبھی آپ اداس ہوں مجھے ایک فون کال کرنا اور میں آپ کو قہقہہ لگانے پر مجبور کردوں گا۔

“Beta, whenever you feel sad, just give me a call and I’ll make you laugh!”

