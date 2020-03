عالمی یوم خواتین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کرنے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عالمی یوم خواتین پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ان تمام پاکستانی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں قوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہماری بہادر مائیں ، بہنیں ، بیٹیاں اور بالخصوص ہمارے شہدا کے اہلخانہ اور وہ خواتین جو مسلح افواج میں خدمات سرانجام دے رہی ہیں، ہماری قوم کا فخر ہیں۔

“Our tribute to all women of ????????, who have played pivotal role in nation building in all segments of our society. Our brave mothers, sisters, daughters especially our martyrs’ families and those serving in armed forces are pride of our nation.” COAS#OurWomenOurPride