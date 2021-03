اِس سال عورت مارچ کوملتوی ہوناچاہئیے کیونکہ ۔ ۔ ۔ غریدہ فاروقی کا موقف بھی آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ویمنز ڈے منایا جارہاہے اور اس موقع پر خواتین اپنے حقوق کے لیے ریلیاں بھی نکالتی ہیں لیکن سینئر صحافی اور اینکرپرسن غریدہ فاروقی نے اس سال عورت مارچ کو ملتوی کرنے کی تجویز دیدی اور ساتھ وجہ بھی بتادی۔

ٹوئٹر پر غریدہ فاروقی نے لکھا کہ " کوروناکی پاکستان میں تیسری لہر آچکی ہے اورکیسزخطرناک حدتک بڑھ رہے ہیں۔ذمہ دارشہری، ذمہ دارعورت ہونے کےناطےمیں سمجھتی ہوں اِس سال عورت مارچ کوملتوی ہوناچاہئیے۔ کورونا کے ایس او پیز کاپرچارکیاجارہا ہےجوبہت اچھی بات ہےمگر جہاں ہجوم ہو ، وہاں خطرہ رہتاہے۔دنیابھرمیں خواتین نے وبا کیخلاف سب سےزیادہ ذمہ داری دکھائی ہے"۔

اس سے قبل انہوں نے خواتین کو ویمنز ڈے کی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ پابندیوں کو توڑ دیں۔

Happy #InternationalWomensDay to all the women who make up this world. I #ChooseToChallenge normalcy for all of us. Whatever is considered ‘normal’ in society for us; break that! Break barriers. Fly high. More power to us all, to the world together ✌️✊???? #IWD2021 #StaySafe