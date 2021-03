بلاول کی چوہدری شجاعت سے ملاقات لیکن بعد میں انہوں نے حامد میر کو کیا بتایا؟ پتہ چل گیا

اسلام آباد، لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز مسلم لیگ ق کے صدر چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی جس کے بعد میڈیا کے بعض حلقوں میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں لیکن بلاول نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یوسف رضاگیلانی کیلئے ووٹ مانگا جس پر چوہدری شجاعت حسین نے معذرت کرلی تاہم بعدازاں مسلم لیگ ق نے اس خبر کی تائید کردی اور اب حامد میر نے بھی چوہدری شجاعت سے گفتگو کا احوال شیئرکردیا۔

حامد میر نے ٹوئٹر پر لکھا کہ " چوہدری شجاعت حسین نے گزشتہ رات انہیں کال کی اور کہا کہ بلاول سے ملاقات بہت اچھی رہی لیکن بدقسمتی سے کچھ اخبارات نے شہہ سرخیاں بنائیں جو میٹنگ میں زیر بحث ہی نہیں آئیں۔

Ch Shujaat sahib called me last night and said that his meeting with @BBhuttoZardari was very good unfortunately some newspapers made headlines which were not discussed in that meeting https://t.co/sLNKQjJ9DE