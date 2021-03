یوم خواتین پر ملک کے مختلف شہروں میں عورت مارچ ،سوشل میڈ یا پر پلے کارڈز سامنے آگئے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )خواتین کے عالمی دن پر پاکستان کے بڑے شہروں میں عورت مارچ جاری ہے جس میں خواتین پھر سے اپنی طاقت کے اظہار سے متعلق پلے کارڈز لے کر شریک ہو ئی ہیں ۔

میڈ یا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد ،لاہور ،کراچی اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں عورت مارچ جاری ہے ۔اسلام آباد میں شرکا نے بڑی تعداد میں ڈی چوک کے سامنے عورت مارچ ریلی نکالی ہے ،اس موقع پر خواتین کے ہاتھ میں مختلف پلے کارڈز تھے جس میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان کی طاقت کے حوالے سے نعرے درج تھے ،ریلی کے شرکا نے مختلف گانوں پر رقص بھی کیا اور شدید نعرے بازی کی ۔

لاہور اور کراچی میں پریس کلب کے سامنے عورت مارچ ہوا جہاں شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام رکھے تھے اور شدید نعرے بھی لگائے ۔

