وہ علاقہ جس کی مٹی واقعی سونا اُگلنے لگی، لوگوں کا رش لگ گیا 

کنشاسا(مانیٹرنگ ڈیسک) وسطی افریقہ کے ملک کانگومیںسونے کے ایک پہاڑ کا تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یمنی صحافی احمد الگوہبرے نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیلچوں سے ایک پہاڑ پر کھدائی میں مصروف ہوتے ہیں اور بوریوں میں مٹی بھر کر لیجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ کانگو کے جنوبی صوبے کیوو میں واقع ہے۔

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh