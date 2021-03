"بلاول بھٹو نے چوہدری برادران سے ملاقات میں یہ بات تو کی ہی نہیں "مونس الٰہی نے حیران کن بات کہہ دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ (ق)کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مونس الہٰی نے پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم (ق) کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الٰہی سے ملاقات سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کردی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر انگریزی اخبار کا تراشا شیئر کرتے ہوئے چوہدری مونس الٰہی نے کہا کہ گزشتہ روز چوہدری برادران سے ملاقات کے موقع پر بلاول بھٹو نے نہ ہی سینیٹ میں یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا مطالبہ کیا اور نہ ہی ہم نے پیشکش کی۔مونس الٰہی نے کہا کہ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے چوہدری شجاعت حسین کی صحت سے متعلق خیریت دریافت کی جس پر ان کے شکر گذار ہیں۔

واضح رہے کہ ظہور الٰہی روڈ پر بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے وفد کے ہمراہ چوہدری برادران سے تفصیلی ملاقات کی تھی جس پر تمام میڈیا نے ذرائع کے حوالےسے خبریں نشر کی تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے چوہدری شجاعت حسین سےچیئرمین سینیٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کےامیدوار یوسف رضا گیلانی کیلئے حمایت کی درخواست کی جب کہ اس موقع پر پنجاب میں اِن ہاؤس تبدیلی پر بھی بات چیت ہوئی۔

بلاول بھٹو کی درخواست پر چوہدری شجاعت نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادی ہیں اور سینیٹ میں بھی اُن کےساتھ کھڑے ہیں تاہم چوہدری برادران نے پنجاب میں معاملات کےلیے بلاول بھٹو سے اگلی ملاقات تک کا وقت مانگ لیا۔

No such thing happened. @BBhuttoZardari did not ask for support in senate and nor did we offer. He came to inquire about Shujat Sb’s health for which are are grateful. pic.twitter.com/66WACDHWFD