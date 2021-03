پی ایس ایل ملتوی ہونے کے بعد ڈیرن سیمی ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے لاہور پہنچ گئے، چوکوں چھکوں کی برسات، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے کھلاڑی ڈیرن سیمی کی ایمپوریم مال کے قریب ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے ۔

پشاور زلمی کے آفیشل اکاونٹ سے ٹویٹر پر جاری ویڈیو کے کیپشن میں کہا گیا ہے کہ پشاور زلمی کے کوچ ڈیرن سیمی سفر کے دوران لاہور کے لڑکوں سے ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے رکے۔ ویڈیو میں ڈیرن سیمی کو چھکے لگاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، اس دوران ایک لڑکے کی جانب سے فل ٹاس گیند کروائی جاتی ہے جس پر ڈیرن سیمی فری ہٹ کا اشارہ کرتے ہیں اور اگلی گیند پر چھکا لگاتے ہیں۔ ویڈیو کو اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اورلوگوں کی جانب سے ڈیرن سیمی کو خوب سراہا جارہا ہے۔

Peshawar Zalmi Head Coach @darensammy88 stops on his way to play Cricket with young Cricketers in Lahore!

Follow Zalmi TV on YouTube for more!https://t.co/u8qM359vcB#Zalmi #YellowStorm #ZKingdom pic.twitter.com/UIEbdLKs0d