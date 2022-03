سانحہ اے پی ایس کا زخمی طالبعلم احمد نواز آکسفورڈ یونین کے صدر بن گیا

لندن (ویب ڈیسک) سانحہ آرمی پبلک سکول میں زخمی ہونے والے طالبعلم احمد نواز نے اہم اعزاز حاصل کرلیا۔

20 سالہ احمد نواز آکسفورڈ کی طلبہ یونین کے صدر بن گئے جس کی انہوں نے ٹوئٹر پر تصویر بھی پوسٹ کی۔

Today is the most monumental & history making moment of my life!

I am so extremely proud to announce that I have been Elected President of the @OxfordUnion ✨One of world’s biggest & historical platforms!

I’m eternally grateful to everyone who supported me in this Journey…❤️ pic.twitter.com/R90si4FurP