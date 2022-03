چیئرمین پی سی بی کے صاحبزادے کی شادی، تصاویر بھی سامنے آگئیں چیئرمین پی سی بی کے صاحبزادے کی شادی، تصاویر بھی سامنے آگئیں

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجہ کے بڑے بیٹے حیدر راجہ اتوار کو شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

حیدر راجہ کی شادی کی تقریب میں کرکٹ اسٹارز سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی تصاویر سابق کرکٹر عاقب جاوید کی اہلیہ فرزانہ عاقب نے سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔

تصاویر میں فرزانہ کو سابق کرکٹرز انضمام الحق، مشتاق احمد اور پی سی بی کے سابق چیئرمین توقیر ضیا کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

With chairman PCB Ramiz Raja on his son’s wedding; pic.twitter.com/S2CVLE35hR کالا پانی — farzana Aqib (@farzanaaqib) March 6, 2022

With Javed Afridi owner Peshawar zalmi and his cute son on chairman Pcb Ramiz Raja’s son wedding ; pic.twitter.com/IucKEbI0wT — farzana Aqib (@farzanaaqib) March 6, 2022

with inzamul Haque and Mushtaq Ahmad at Ramiz Raja son’s wedding: pic.twitter.com/R9GgMDgy6T — farzana Aqib (@farzanaaqib) March 6, 2022