 یورپین کونسل کے صدر نے عمران خان سے  ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو کا احوال بتادیا

برسلز (ویب ڈیسک) یورپین کونسل کے صدر چارلس مشیل نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ہونے والی ٹیلیفونک گفتگو کا احوال بتادیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں اس گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ’یوکرین کی جنگ پر آج انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بات کی۔‘چارلس مشیل کے مطابق اس گفتگو میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتایا کہ ’اس تنازعے سے کثیرالجہتی نظام، بین الاقوامی تعاون اور اقتصادی ترقی کو خطرہ ہے۔‘

Talked to @ImranKhanPTI on the war on #Ukraine

The conflict threatens multilateral order, international cooperation and economic development.

Reaching a ceasefire, establishing humanitarian corridors and preventing further loss of lives is of the utmost urgency.