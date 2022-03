شیل کمپنی نے روس کو اب تک کا بڑا جھٹکا دے دیا

ماسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کی بڑی تیل کمپنی شیل نے یوکرین جنگ کے تناظر میں روس کے تمام آئل اینڈ گیس پراجیکٹس سے علیحدگی اختیار کرلی ۔ شیل نے فوری طور پر روسی خام تیل کی خریداری روکتے ہوئے روس میں اپنے تمام آپریشنز معطل کردیے ہیں۔

شیل کمپنی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے یہ قدم اپنی حکومت کی ہدایت پر اٹھایا ہے اور فوری طور پر روس سے خام تیل ، پٹرولیم مصنوعات، گیس اور لکویفائڈ نیچرل گیس (ایل این جی) کی خریداری روک دی ہے۔

شیل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے ہی روس سے خام تیل کا ایک کارگو حاصل کیا تھا، ان کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور وہ اس پر معافی مانگتے ہیں۔ وہ اس کارگو سے حاصل ہونے والی منافع کی رقم یوکرین میں بحالی کا کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کو عطیہ کردیں گے۔

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance.

As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia.