ڈیوڈ وارنر کا راولپنڈی سٹیڈیم میں بھنگڑا ، ویڈیو وائرل

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر کے راولپنڈی سٹیڈیم میں ڈانس کی ایک اور ویڈیو شیئر کردی ۔ویڈیو میں ڈیوڈوارنر کو پنڈی سٹیڈیم میں بھنگڑا ڈالتے اور رقص کرتے دیکھا جاسکتا ہے،وارنر کھیل سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانس کررہے ہیں جب کہ پی سی بی کی ویڈیو میں میوزک بھی لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جانے والا راولپنڈی ٹیسٹ میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے۔

The crowd and the camera love @davidwarner31 ????????#BoysReadyHain I #PAKvAUS pic.twitter.com/UWQYAjTLsk