کراچی سے ٹورنٹو جانے والی پرواز میں مسافر کو دل کا دورہ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہرِ قائد سے قومی ایئر لائن پی آئی اے کی پرواز میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو جانے والے مسافر کو دل کا دورہ پڑ گیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق پی آئی اے کی پرواز پی کے 783 نے صبح سوا 11 بجے کراچی ایئر پورٹ سے اڑان بھری جس میں موجود 33 سالہ مسافر سید وصی کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ مسافر کی طبیعت خراب ہونے پر طیارے کو فوری طور پر واپس کراچی ایئر پورٹ کی طرف موڑ دیا گیا جہاں لینڈنگ کے بعد مسافر کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ سید وصی کینیڈا کا شہری ہے۔

چھیپا ٹرسٹ کے بانی محمد رمضان چھیپا نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے کہا کہ طیارے کی دوبارہ کراچی ایئر پورٹ پر لینڈنگ سے پہلے پائلٹ کو ایندھن جلانے کیلئے طیارے کو فضا میں ہی رکھنا پڑا۔ اس سارے عمل میں پی آئی اے کو سوا کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسافر کی جان بچانے پر پی آئی اے کے عملے کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔

I pay tribute to the PIA staff and administration for saving the life of a passenger. Indeed, he who saves the life of a human being is as if he has saved the whole of humanity (Qur'an al-Hakim).@Official_PIA

