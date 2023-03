اشنا شاہ کی سوشل میڈیا پر واپسی، شادی کے خمار سے نہ نکل سکیں

لاہور (ویب ڈیسک) حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے اور تنقیدوں کا نشانہ بننے کے بعد سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کرنے والی پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ کی ایک ہفتے بعد سوشل میڈیا پر واپسی ہوگئی مگر شادی کے خمار سے اب تک نہ نکل سکیں۔

اداکارہ اشنا شاہ نے لیجنڈری اداکار قوی خان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر واپسی کرتے ہوئے قوی خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی ٹوئٹ کیا۔ٹوئیٹ میں اداکارہ نے لکھا کہ ’قوی انکل کے ساتھ کام کرنا ہمیشہ سے ایک خواب تھا۔ وہ انڈسٹری کے ایک انتہائی قابل احترام اور پیارے رکن تھے، ان کی میراث زندہ رہے گی‘۔

Inalilahewainaelerajiun

It was always a dream to work with Qavi uncle. He was a highly respected and loved member of the fraternity, his legacy will live on.