نواز الدین صدیقی نئے تنازعے میں پھنس گئے، بھائی نے بھی آڈیو شیئر کر دی

ممبئی (ویب ڈیسک) گزشتہ کچھ عرصے سے نواز الدین صدیقی اپنی بیگم عالیہ صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے باعث خبروں میں رہے تھے، بیگم کے الزامات پر اپنا تردیدی بیان اور وضاحت جاری کرنے کے بعد اب وہ ایک نئے تنازعے میں پھنس گئے، بھائی نے سوشل میڈیا پر آڈیو شیئر کردی۔

نواز الدین صدیقی کے بھائی شمس صدیقی نے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے اپنے بھائی پر ملازم پر تشدد کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔شمس صدیقی نے آڈیو کلپ کو ہولی کا تحفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نواز الدین کے منیجر کے مطابق اپنے اسٹاف پر تشدد کرنا نواز الدین کا روزمرہ معمول ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جلد ہی معاملے کی ویڈیو بھی جاری کریں گے۔

Got this video as a gift of #Holi ????...As per routine, #NawazuddinSiddiqui beats his staff – his manager is telling that he hit his boy for the second time.

Although this donkey has also been beaten in the airport and office.

Its proper video will be released

Great Man… https://t.co/Ztv0WxyGjX pic.twitter.com/CRv4fUNC2H