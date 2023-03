سیول(ویب ڈیسک)شہرۂ آفاق جنوبی کورین بینڈ "بی ٹی ایس" کے ممبر جیمن کو مداحوں نے"آسکر ایوارڈ" کا حقدار قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر بی ٹی ایس کے ممبر جیمن کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہورہی ہے، جس میں اُنہیں اپنے چکن اور رمین نوڈلز کھاتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں "جے ہوپ" کا حال ہی میں ریلیز ہونے والا گانا "اُن دی سٹریٹ" سنا جاسکتا ہے۔

[20230306] Jimin shared a very emotional (with artificial tears) video of him with chicken and ramyeon while On The Street by J-Hope and J. Cole is playing ????

Hobi and Taehyung commented!

????️ ㅋㅋㅋㅋㅋ you posted it?

???? ㅋㅋㅋㅋ I was going to post/upload it on your birthday pic.twitter.com/hqoKeZcvHi