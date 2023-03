پیرس فیشن ویک میں ماڈلز کے ساتھ گھوڑوں کی انٹری کا دلچسپ انداز ، ویڈیوز وائرل

پیرس(ویب ڈیسک) فرانس میں پیرس فیشن ویک 2023 میں جانوروں کے حقوق کو دلچسپ انداز میں اٰجاگر کیا گیا جبکہ شو میں ماڈلز کے ساتھ گھوڑوں کی انٹری نے سب کو حیران کر دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق پیرس فیشن ویک میں ڈیزائنر سٹیلا میک کارٹنی کے ڈیزائن کردہ ملبوسات میں ماڈلز سے پہلے گھوڑوں نے ریمپ پر انٹری دے دی۔سٹیلا میک کارٹنی نے اپنی کلیکشن میں چمڑے کا استعمال کیے بغیر ماحول دوست ملبوسات شامل کرکے جانوروں کے حقوق ،انسان اور قدرتی مناظر کے درمیان موجود تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میک کارٹنی کا کہنا تھا کہ" ان کی کلیکشن میں جانوروں کی کھال یا بال جیسی کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی گئی جس سے کسی جانور کو نقصان پہنچا ہو یا اسے مارا گیا ہو"۔

Designer Stella McCartney explored the relationship between humans and nature in her Fall-Winter collection at Paris Fashion Week with a team of horses alongside models, who wore styles made with eco-conscious materials https://t.co/aqNL1k296I pic.twitter.com/MxslanZ4or