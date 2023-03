زمان پارک سے تحریک انصاف کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی لاہور کے علاقے زمان پارک میں موجود تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہوگئی ہیں ، یہ گرفتاریاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کی جارہی ہیں، اس سے قبل ایلیٹ فورس کے اہلکاروں سے بھری گاڑیاں بھاری مقدار میں زمان پارک پہنچی تھیں۔

پولیس نے بتایا کہ زمان پارک کینال روڈ سے کارکنان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جارہاہے ، حکام نے بتایا کہ واٹر کینن بھی زمان پارک پہنچا دی گئی ہے ۔

Zaman Park right now

یاد رہے کہ کہ لاہور میں احتجاج، دھرنے اورمظاہروں پر بھی پابندی عائد کردی گئی جس کا اطلاق بھی شروع ہوگیا، پابندی کا نفاذ آج سے7 روز کیلئے ہو گا۔

Police forces have closed all exits & entrances to Mall road that leads to Zaman park. Kya khotay hein ye log???????? #زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/kAB98JGghM