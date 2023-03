' والد کی موجودگی میں میچ ہارنا مشکل ہوتا ہے ، شاہین آفریدی کا بیان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے پشاور زلمی سے میچ ہارنے کے بعد پیغام جاری کردیا۔

سوشل میڈیا پر شاہین آفریدی نے لکھا کہ اچھا میچ ہارنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر والد کی موجودگی میں۔شاہین آفریدی نے لکھا کہ ’ابو میں ہمیشہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میرے باعث فخر محسوس ہو‘۔لاہور قلندرز کے کپتان نے اگلے میچ میں اچھی کارکردگی دکھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔

Tough one to lose a good game today, and especially in the presence of my father. I always try my best to make you proud Abu.

We will try to get the momentum back on Thursday!#QalandarHum pic.twitter.com/CpkaLTwoxH