ظلِ شاہ کو پولیس حراست میں قتل کیا گیا، عمران خان نے پولیس وین کی ویڈیو شیئر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس کے مبینہ تشدد سے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کا ایک کارکن علی بلال عرف ظلِ شاہ جان کی بازی ہار گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ظلِ شاہ کو پولیس حراست میں قتل کیا گیا ہے۔

عمران خان نے پولیس وین میں بنائی گئی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ظلِ شاہ کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ بالکل تندرست ہیں اور ان پر تشدد کے کوئی زخم نظر نہیں آ رہے ۔ عمران خان نے کہا " اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علی بلال جسے پیار سے ظلِ شاہ بھی کہا جاتا ہے جب تھانے لے جایا گیا تو وہ زندہ تھا۔ چنانچہ وہ پولیس حراست میں مارا گیا ، یہ موجودہ حکومت اور پنجاب پولیس کا قاتلانہ چہرہ ہے۔"

This video clearly shows that Ali Bilal, also affectionately called Zille Shah, was alive when taken to police station. So he was killed while in police custody - such is the murderous bent of the present regime & Punjab police. pic.twitter.com/ZsNLa0eEWb