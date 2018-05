آرمی چیف باجوہ نے پی سی بی چیئرمین کو پاکستان میں دوبارہ کرکٹ بحال کرنے پر مبارکباد پیش کی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی کو خط لکھ کر پاکستان سپر لیگ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی ۔

پی سی بی نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاﺅنٹ پرآرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی کے لیے تعریفی خط کو شئیر کیا ہے۔خط میں میںآ رمی چیف نے پاکستان سپر لیگ اور ویسٹ انڈیز سے سیریز کو کامیابی سے منعقد کروانے پر نجم سیٹھی اور انکی ٹیم کو مبارک باد دی۔پی سی بی نے اپنے پیغام میں آرمی چیف کی حمایت کا شکریہ ادا کیا ۔

اپنے خط میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ نمایاں کامیابیاں پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ کامیابیاں سیکیورٹی صورتحال کی امیج بحالی کے لیے بھی اہم ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ پرامن امیج اجاگر کرنے کے لیے پاک فوج پی سی بی کے ساتھ ہے۔آرمی چیف نے پی سی بی کے تمام عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا تیسرا ایڈیشن دبئی اور شارجہ میں منعقد کیا گیا تھا تاہم اس کے اختتامی 2 میچز صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور جبکہ فائنل سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کھیلا گیا۔

Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa felicitates Chairman PCB @najamsethi and @TheRealPCB on successful staging of the three #HBLPSL matches and #PAKvWI series in Pakistan.

Thank you for your support General Qamar Javed Bajwa and Pakistan Army. pic.twitter.com/2xhyjTx2gi