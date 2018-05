وزیر داخلہ پر حملے کے بعد نارووال سے ایک ساتھ اتنے لوگوں نے ن لیگ چھوڑدی کہ نواز شریف بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

لاہور (ویب ڈیسک) نارووال سے 12 لیگی چیئرمینوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کردیا، یاد رہے کہ نارووال میں ہی وزیرداخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ۔ عبدالعلیم خان سے نارووال سے ملاقات کرنے والے چیئرمینوں میں سید نوید یاسین ، محمد عاصم ، نوید خان ، ارشاد خان ، محمد حفیظ چوہدری ، جاوید فیصل،توقیر افضل،حافظ امتنان گوہروغیرہ شامل تھے جنہوں نے عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ضلع نارووال میں پی ٹی آئی کی کامیابی کیلئے بھرپور کوششوں کا یقین دلایا۔

Today, a meeting with an envoy of 10 PML-N UC chairmen of Narowal who announced their decision to leave PML-N and join the PTI. pic.twitter.com/cDE107qPsr