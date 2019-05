یو ایم ٹی اور پیٹاک کے زیر اہتمام کتاب کی تقریب رو نمائی یو ایم ٹی اور پیٹاک کے زیر اہتمام کتاب کی تقریب رو نمائی

لاہو (پ ر) پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر (پیٹاک) لاہور اور یو نیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نے حال ہی میں منظر عام پر آنے والی کتاب ' ' "One Belt One Road -Hands on Small Enterprisesکی تقریب رو نمائی کی میزبانی کی جس کا اہتما م پا کستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر (پیٹاک) لاہور میں بین ا لاقوامی کانفرنس کے موقع پر کیا گیا۔تقریب میں عبد الرزاق داؤد مشیر وزیر اعظم برائے کامرس، ٹیکسٹائل اینڈ انڈسٹری، ڈائریکٹر جنرل یو ایم ٹی عابد ایچ کے شیروانی، ایڈوائزر پیٹاک ڈاکٹر حسنین جاوید، ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر محمد اسلم، پروریکٹر یو سی پی ڈاکٹر نظام الدین، نامور سکالرز، ریسرچرز، معروف ادبی وسماجی شخصیات،میڈیاکے نمائندوں سمیت طلبہ و اساتذہ نے بھر پور شرکت کی۔یہ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ پاکستان اور چائنہ سمال اینڈ میڈیم انٹر پرائزز کے جدید طریقے اپنا کر صنعتی اور معاشی ترقی کے ذریعے خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ' ' "One Belt One Road جیسے اقدام کا قلیدی احاطہ پیش کرتی ہے کہ کس طرح دونوں ممالک کی سمال اینڈ میڈیم انٹر پرائزز کے میدان میں ترقی کی نئی راہیں ہموار ہونگی۔اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید ریسرچ اس بات کی مکمل یقین دہانی کرواتی ہے کہCEPEC جیسے گیم چینجر منصوبے سے پاکستان کے صنعتی شعبہ کو خاصہ فروغ ملے گا۔

اور ملکی معاشی حالت بہتر ہوگی۔

