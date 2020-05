کورونا وائرس، امریکہ نے پاکستان کیلئے مزید 80 کروڑروپے امداد کا اعلان کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) امریکہ کی جانب سے احساس کیش پروگرام کے تحت 50 لاکھ ڈالر ( تقریباً 80 کرو ڑ روپے )کی امداد مہیا کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان سفیر نے کیا

پاکستان میں امریکا کے سفیر پال جانز نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہاہے کہ پاکستان اور امریکا مل کر کورونا وائرس کو شکست دیں گے۔ دونوں ممالک کی شراکت داری وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو مستحکم بنا رہی ہے۔ امریکا کی جانب سے احساس کیش پروگرام کے تحت 50 لاکھ ڈالر کی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔

ان کا کہنا تھاکہ یونیسف کے تعاون سے پچاس اداروں کو آلات کی فراہمی کا اعلان کرتا ہوں۔ وبا کی روک تھام کے مشترکہ اقدامات کے لیے ڈیڑھ کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے جس میں سے 25 لاکھ ڈالرامریکی عوام نے فراہم کیے ہیں۔بچوں کے لیے 336 میٹرک ٹن تیار شدہ خوراک مہیا کر یں گے۔ معاشی طور پر کمزور افراد کو محفوظ بنا رہے ہیں.پناہ گزینوں اور مقامی لوگوں کو معاونت فراہم کی جائے گی.

