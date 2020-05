گورنرسندھ کے دوسرے کورونا ٹیسٹ کا بھی نتیجہ آگیا

کراچی (ویب ڈیسک)گورنرسندھ عمران اسماعیل کا دوسرا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گورنر سندھ نے جمعرات کی صبح دوسرا کورونا ٹیسٹ کرایا اور وہ بھی مثبت آیا جب کہ وہ 27 اپریل سے قرنطینہ میں ہیں۔

انہوں نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کورونا کا دوسرا ٹیسٹ توقعات کے برخلاف آیا، ہمت نہیں ہاری جنگ کے لیے ٹرینڈ ہوں، اللہ مجھے اس صورتحال سے نمٹنے کی طاقت دے، میں ان تمام لوگوں کا شکرگزار ہوں جنہوں نے میرے لئے دعا کی۔

I got my much awaited retest results today, & against my expectations, tested positive again. I am grateful to all those who prayed for me. I’m trained to fight, Allah Almighty has given me strength to fight & I will. Fought many battles alongside @ImranKhanPTI a great fighter.