"آپ لوگوں کو ہماری خاطر اتنے مشکل حالات میں بھی کام پر جانا پڑ رہا ہے اس لیے ...

اوٹاوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو نے کورونا وائرس کے دوران لازمی ڈیوٹی کرنے والے محکموں کے افراد کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کردیا۔

وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو نے اپنے پیغام میں کہا کہ لازمی سروسز سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر ہماری صحت اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھ رہے ہیں اس لیے ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہئیں۔ وفاقی حکومت نے تمام صوبوں اور ریاستوں کے ساتھ تنخواہوں میں اضافے کا معاہدہ کرلیا ہے۔

وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو نے بتایا کہ کینیڈین حکومت لازمی سروسز سے تعلق رکھنے والے کم تنخواہ کے حامل افراد کی تنخواہوں میں اضافے کیلئے 3 ارب ڈالر کے فنڈز مہیا کرے گی۔" کینیڈا کے فرنٹ لائن ورکرز کووڈ 19 کے اثرات کا براہ راست ہسپتالوں اور نرسنگ ہومز میں مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اس اقدام کے ذریعے فرنٹ لائن ورکرز کو وہ معاوضہ ملے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔"

The Government of Canada is working with the provinces and territories to give a much-needed wage boost to essential workers who are helping to keep our country moving. Get the details on today’s announcement: https://t.co/kqkNA2NUGk #COVID19 pic.twitter.com/SqzuSyza5W