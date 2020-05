سینیٹر فیصل جاوید کی والدہ انتقال کر گئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید خان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔وزیراعظم عمران خان نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کےدرجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لئے اس ناقابل تلافی نقصان پر صبر وجمیل کی دعا کی۔مائیکرو بلا گنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ میری والدہ کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین۔

