برطانوی سفیر نے مارگلہ ہلز کی سیر کے دوران راستے میں پڑا کچراصاف کر کے تصویریں سوشل میڈ یا پر شیئر کردیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر نے مارگلہ ہلز کے سر سبز علاقے سے صبح کی واک کے دوران دو تھیلے کچرا ا±ٹھاکر تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر برطانوی ہائی کمشنر نے تصاویر شیئر کیں جس میں وہ کچرے کے بڑے تھیلے اٹھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے پیغام لکھا کہ ایک بار پھر جمعے کی صبح کی چہل قدمی اور ایک بار پھر کچرے کے تھیلے، صفائی نصف ایمان ہے۔کرسچین ٹرنر نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور وزیر اعظم کے پروگرام کلین گرین پاکستان کے آفیشل ٹوئٹر اکاونٹ کو بھی مینشن کیا۔

Another #FridayMorningWalk, another two bags of litter. Safaai nisf imaan hai cc @dcislamabad @hamzashafqaat @CleanGreenPK pic.twitter.com/JknF3go0Hy