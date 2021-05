پاکستان میں تیارہ کردہ کورونا ویکسین کب تک مہیا ہوگی؟ اسد عمر نے خوشخبری سنادی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے پاکستان میں تیار ہونے والی کین سائنو فارم ویکسین مئی کے آخر تک دستیاب ہوگی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ویکسین کی پہلی کھیپ قومی ادارہ صحت (این آئی ایچ) اسلام آباد میں تیار کی جارہی ہے۔ ویکسین کی تیاری ماہر ٹیم کی زیرنگرانی ہورہی ہے۔دوسری جانب عالمی ادارہ (ڈبلیو ایچ او) نے کورونا وائرس کے خلاف چینی دوا ساز کمپنی سائنوفارم کی تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر منظوری دے دی ہے۔ایشیائی ممالک میں تیار ہونے والی یہ پہلی ویکسین ہے جسے ڈبلیو ایچ او نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔سائنوفارم کی تیار کردہ ویکسین چین اور دوسرے 45 ممالک میں لاکھوں افراد پہلے ہی لگوا چکے ہیں۔

The first batch of bulk cansino vaccine being processed at the national Institute of health plant set up for this purpose last month. Specially trained team working on it. Will inshallah be available for use by end of May after going thru rigorous quality control checks pic.twitter.com/kSC7tQAdrz