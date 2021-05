مریم نواز کی شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر روکنے کی مذمت

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ(ن) کی نائب صدر مریم نواز نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو لندن روانہ ہونے کے لئے ایئرپورٹ پر روکنے کی مذمت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مریم نواز کا کہناتھا کہ شہبازشریف کوروکنے سے ظاہر ہوتاہے کہ سلیکٹڈ حکومت کتنی خوفزدہ ہے؟شہبازشریف کو ائیرپورٹ پر روکنا انتہائی قابل مذمت اقدام ہے ،جعلی حکومت کی طرف سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی بھی قابل مذمت ہے۔

Highly condemnable how jaali government has brazenly violated court order by stopping @CMShehbaz at the airport today. Shows how scared selected is of him.