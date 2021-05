بچے کی سٹمپ کے ساتھ انتہائی مہارت سے بلے بازی کرتے ہوئے ویڈیو وائرل 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )بچے نے سٹمپ کو بلے کے طور پر استعمال کر کے انتہائی مہارت کے ساتھ بلے بازی کا مظاہر کیا جس کی ویڈ یو انٹر نیٹ پر وائرل ہو گئی ۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر دی گریڈ کرکٹر نامی اکاونٹ سے جاری ویڈیو میں ایک بچے کو وکٹ کے ایک سٹمپ کے ساتھ بیٹنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیڈ پہنے بچہ بہترین فٹ ورک کے ساتھ ایک سٹمپ کی مدد سے آف ڈرائیو کے ساتھ لیگ سائیڈ پر ریمپ شاٹ کھیل رہا ہے۔اس کے علاوہ بچے کو بڑی مہارت کے ساتھ سوئپ شاٹ کھیلتے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سب شاٹس بچہ ایک سٹمپ کے ساتھ کھیل رہا ہے جبکہ وکٹ کے باقی دو سٹمپس بچے کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔

“We’ll start you in three’s and go from there mate” pic.twitter.com/iaJwtUEq0p