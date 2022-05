محمد عامر نے ہیمپشائر کے خلاف میچ میں دھوم مچا دی

لندن (ویب ڈیسک) کاؤنٹی چیمپئن شپ میں پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر نے ہیمپشائر کے خلاف میچ میں 6 وکٹیں اپنے نام کیں۔

محمد عامر رواں کاؤنٹی چیمپئن شپ میں گلوسٹرشائر کی نمائندگی کررہے ہیں۔انہوں نے ہیمپشائر سے میچ میں مجموعی طور پر 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔فاسٹ بولر نے پہلی اننگز میں 57 رنز دے کر 3 اور دوسری اننگز میں 33 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

3-22 off six overs for Amir????@iamamirofficial was on ???? in that final session v Hampshire ????#GoGlos ???????? pic.twitter.com/ETAIkuI62a