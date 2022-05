راشد خان والدہ کی یاد میں جذباتی ہوگئے

کابل (آئی پی ایس )افغان کرکٹر راشد خان ماں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی مرحومہ والدہ کی یاد میں جذباتی ہوگئے ، راشد خان نے ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے راشد خان نے لکھا "پیاری والدہ ، کیا آپ واپس آکر کچھ دیر اور ٹھہر سکتی ہیں ، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں اور آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں "۔

Dear Mom ,

Could you come back and stay for while,I want to hear your voice and see you smile.I want to hold you tight and never let you go and tell u how much I love u.Remembering you is easy,I do it everyday,but missing you is heartache that never goes away. #happymothersday❤️ pic.twitter.com/fdsTqBMWYG