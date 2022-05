وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ساڑھے تین سال بعد اپنی ماں سے ملاقات، تصویر سامنے آگئی

دوحہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی ساڑھے تین سال بعد اپنی والدہ سے ملاقات کی تصویر سامنے آگئی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حمزہ شہباز نے اپنی والدہ سے ملاقات کی تصویر شیئر کی ۔اس کے ساتھ انہوں نے لکھا'مدرز ڈے،کے موقع پر تمام ماوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ۔ان کا کہنا تھا کہ بالآخر ساڑھے تین سال بعد اپنی والدہ سے ملاقات ہو سکی اور ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا

Paying tribute to all the mothers of the world. On this #MothersDay I pray for the health and safety of every mother. After 3.5 years I finally got to meet my mother in Qatar and spend time with her. Embodiments of love all 365 days of the year.

ماواں ٹھنڈیاں چھاواں pic.twitter.com/6A5TAJoxK6