بھارتی وزیر خارجہ کے غلط ریمارکس پراداکار شان شاہد نے معافی کا مطالبہ کردیا بھارتی وزیر خارجہ کے غلط ریمارکس پراداکار شان شاہد نے معافی کا مطالبہ کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار شان شاہد نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے تحریری معافی نامے کا مطالبہ کر دیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر سینئر اداکار شان شاہد نے لکھا کہ "میں بحیثیت پاکستانی، حکومت پاکستان کے توسط سے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر تحریری معافی نامے کا مطالبہ کرتا ہوں، اس وقت مزید سفارتی تعلقات نہیں، احترام باہمی ہونا چاہیئے۔ پاکستان کو مضبوط بیانیے کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔

انہوں نے ایک اور ٹوئت میں لکھا کہ "یہ سیاست کی نہیں بلکہ پاکستان کی بات ہے، تمام تر سیاسی اختلافات سے قطع نظر ہمیں بحیثیت پاکستانی، بھارت پر پابندی کی تحریک کے حوالے سے متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھارت کی جانب سے معافی مانگنے تک پاکستان کا ساتھ دینا چاہیئے اور مزید کوئی بات نہیں کرنی چاہیئے"۔

دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے اس اقدام کو ان کے اپنے ہی ملک میں شدید تنقید کانشانہ بنایا جارہا ہے اور کہا جارہا ہے کہ "مہمان کو گھر بلا کر اس کی بے عزتی کرنا ان کی ثقافت نہیں"۔

اس حوالے سے بالی ووڈ کے ہدایتکار رام سبرامنیا ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "ایس جے شنکر نے پاکستان کے وزیر خاجہ بلاول بھٹو کو بھارت مدعو کیا اور پھر ان کی توہین کی,یہ ہماری ثقافت نہیں۔ اگر آپ اس طرح کا برتاؤ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دوبارہ مدعو نہ کریں جناب۔ آپ اپنی گندی سیاست سے ہماری روایت سے انحراف کر رہے ہیں"۔

S Jaishankar invites Pak's Bilawal Bhutto to India and insults him. Not our culture. Don’t invite them again if this is how you are going to behave sir. You are deviating from our tradition with your pedestrian level politics. https://t.co/XM3jZ6Jqe1 — Ram Subramanian (@iramsubramanian) May 5, 2023

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کا دورہ کیا ،جہاں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے انہیں"دہشت گردی کی صنعت کو فروغ دینے والا، جواز فراہم کرنے والا ترجمان" قرار دیا "۔