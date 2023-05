استادراحت فتح علی خان کی امریکہ میں بیٹے کے ہمراہ لاجواب پرفارمنس، ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل

واشنگٹن (آئی این پی) پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سروں کے سلطان استاد راحت فتح علی خان اور ان کے بیٹے شاہ زمان علی خان نے امریکی شہر واشنگٹن میں اپنی آواز سے سماں باندھ دیا۔

مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر پر استاد راحت فتح علی خان اور ان کے بیٹے شاہ زمان علی خان کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ امریکا کے شہر واشنگٹن ڈی سی میں براہ راست کنسرٹ میں پرفارم کر رہے ہیں۔ شاہ زمان نے سروں کے ایسے تال چھیڑے کہ کنسرٹ میں موجود ہر ایک کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑ لیا تو ان کی براہ راست پرفارمنس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

What a great and Talented performer #RahatFatehAliKhan #RFAK is.

ایک صارف نے باپ بیٹے کی پرفارمنس کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "باپ اور بیٹا ایک ساتھ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنے بیٹے کی کارکردگی پر کتنا فخر محسوس کررہے ہوں گے۔"

Father and son, together! You can tell how proud Khan saheb is with his son’s performance!

